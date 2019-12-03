Учёные заявили, что кошки способны передавать эмоции мимикой

Специалисты канадского Гуэлфского университета провели исследование, в котором определи способность людей понимать эмоции кошек.

В необычном эксперименте приняли участие 6329 добровольца из 85 стран. Большая часть из них имела в семье кошку.

Участникам были продемонстрированы ролики с 40 кошками, проявляющими какие-либо эмоции от негативных до позитивных. При этом контекст был вырезан, добровольцам показали только саму морду кошки. Также были убраны слишком явные проявления эмоций вроде мурчания или шипения с отведёнными назад ушами.

Как было выяснено, большинство людей не в состоянии верно угадать настроение кошки — правильность ответов находилась в пределах статистической погрешности. Лишь 13% респондентов показали высокую точность ответов. В основном это были те люди, кто профессионально работает с кошками, к примеру, ветеринары. Также женщины показали немного более хороший результат по сравнению с мужчинами.