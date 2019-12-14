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Учёные провели исследование по выяснению самой привлекательной части женской груди

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Пластические хирурги из Польши провели эксперимент, в котором попытались определить наиболее привлекательную часть женской груди. Было задействовано п

Пластические хирурги из Польши провели эксперимент, в котором попытались определить наиболее привлекательную часть женской груди.

Было задействовано по 50 мужчин и женщин. Каждому из них демонстрировали женскую грудь, а специальное устройство следило за тем, куда направлен взгляд участников. На каждый образец давалось 30 секунд. Затем им нужно было оценить изображение по десятибалльной шкале.

В итоге было выяснено, что наибольшее внимание уделяется подгрудной области и соскам. А вот верхняя часть груди, которую обычно можно наблюдать в декольте, внимания практически не привлекает. Отмечается, что результаты эксперимента были практически одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Однако исследователи признали, что полученные результаты скорее демонстрируют не то, что человеку показалось более привлекательным, а то, на чём он сфокусировался. Но останавливаться на достигнутом специалисты не собираются и планируют использовать в своих исследованиях нейросети.

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