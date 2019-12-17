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Ученые разгадали тайну каменных истуканов на острове Пасхи

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Международной команде исследователей удалось определить, что в прошлом полинезийцы размещали каменных истуканов-моаи на острове Пасхи, так как верили,

Международной команде исследователей удалось определить, что в прошлом полинезийцы размещали каменных истуканов-моаи на острове Пасхи, так как верили, что они способны сохранить плодородие почвы.

В рамках проведенного анализа почвоведы и археологи тщательно осмотрели монолитные сооружения, расположенные возле вулкана Рано Рараку, находящегося в восточной области острова. В результате им удалось обнаружить доказательства того, что истуканы возводились ради увеличения урожайности земель.

Дело в том, что почва возле вулкана обладает высокой концентрацией кальция и фосфора – эти элементы крайне важны для получения высокого урожая. Ученые уверены, что подножие Рано Рараку использовалось местными не только для добычи камня, но и выращивания различных культур.

Ученые разгадали тайну каменных истуканов на острове Пасхи

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