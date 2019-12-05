Участницы «Мисс Вселенной» опубликовали фото без макияжа

Перед популярным конкурсом красоты «Мисс Вселенная 2019» его участницы решили показать широкой общественности, как они выглядят без использования косметических средств.

В соответствующей фотосессии приняли участие тринадцать девушек из различных стран мира, включая Монголию, Багамские острова, Польшу, Израиль, Гаити и Грузию. Что касается конкурса, то он начнется в конце этой недели в Атланте (США). Жюри предстоит выбрать самую красивую и талантливую барышню из 90 претенденток.

Следует отметить, что в состязании не сможет поучаствовать Алина Санько, победительница национального тура. Дело в том, что ей не удалось подготовить визу в США к намеченному сроку. На конкурс также не поедет представительница Украина Анастасия Суббота, так как ей отказали в выдаче визы.