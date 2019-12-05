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Участницы «Мисс Вселенной» опубликовали фото без макияжа

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Перед популярным конкурсом красоты «Мисс Вселенная 2019» его участницы решили показать широкой общественности, как они выглядят без использования косм

Перед популярным конкурсом красоты «Мисс Вселенная 2019» его участницы решили показать широкой общественности, как они выглядят без использования косметических средств.

В соответствующей фотосессии приняли участие тринадцать девушек из различных стран мира, включая Монголию, Багамские острова, Польшу, Израиль, Гаити и Грузию. Что касается конкурса, то он начнется в конце этой недели в Атланте (США). Жюри предстоит выбрать самую красивую и талантливую барышню из 90 претенденток.

Следует отметить, что в состязании не сможет поучаствовать Алина Санько, победительница национального тура. Дело в том, что ей не удалось подготовить визу в США к намеченному сроку. На конкурс также не поедет представительница Украина Анастасия Суббота, так как ей отказали в выдаче визы.

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