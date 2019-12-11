Тарасов «подрался» с беременной женой на глазах у дочери

Дмитрий Тарасов, российский футболист, опубликовал на своей страничке «Инстаграм» видео, где он в шутку дерется с беременной женой Анастасией Костенко на глазах 1,5-годовалой дочери.

Ранее Ольга Бузова сделала намек на то, что Тарасов бил ее, когда они жили вместе. Потом сам спортсмен заявил, что может «дать леща» жене за измену. Позднее футболист сообщил, что он просто пошутил. За него также заступилась супруга, заявившая, что не стала бы терпеть мужа-тирана.

Чтобы перевести всю ситуацию в шутку, футболист устроил с беременной женой постановочную потасовку. За кривляньями родителей при этом наблюдала их малолетняя дочь, которой, судя по улыбке на ее лице, понравилось увиденное представление.