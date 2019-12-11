Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Тарасов «подрался» с беременной женой на глазах у дочери

Дата:
Дмитрий Тарасов, российский футболист, опубликовал на своей страничке «Инстаграм» видео, где он в шутку дерется с беременной женой Анастасией Костенко

Дмитрий Тарасов, российский футболист, опубликовал на своей страничке «Инстаграм» видео, где он в шутку дерется с беременной женой Анастасией Костенко на глазах 1,5-годовалой дочери.

Ранее Ольга Бузова сделала намек на то, что Тарасов бил ее, когда они жили вместе. Потом сам спортсмен заявил, что может «дать леща» жене за измену. Позднее футболист сообщил, что он просто пошутил. За него также заступилась супруга, заявившая, что не стала бы терпеть мужа-тирана.

Чтобы перевести всю ситуацию в шутку, футболист устроил с беременной женой постановочную потасовку. За кривляньями родителей при этом наблюдала их малолетняя дочь, которой, судя по улыбке на ее лице, понравилось увиденное представление.

Новости по теме:

  1. Сын Плющенко и Рудковской устроил всем разнос после выступления в Будапеште
  2. Google назвал Заворотнюк самой популярной женщиной на Украине в 2019 году
  3. Садовый инвентарь: список начинающему садоводу-любителю

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети показали на видео рекорд Porsche Cayenne по буксировке 285-тонного самолета Airbus A380

В Миннеаполисе открылась самая масштабная за последние 30 лет выставка работ Фаберже

Диана Шурыгина официально развелась с супругом

В апреле гигантский астероид подойдет к Земле на максимально близкое расстояние

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках