Сын Плющенко и Рудковской устроил всем разнос после выступления в Будапеште

Яна Рудковская, мать Саши Плющенко, отметила в соцсети Instagram, что ее сыну не понравилась организация его выступления в рамках телешоу «Короли льда», прошедшего в столице Венгрии.

По словам мамы юного фигуриста, Александр сильно разозлился, так как организаторы чуть было не сорвали его выступление. Она добавила, что имелись проблемы не только со звуковым сопровождением номера, но и со светом – прожекторы постоянно слепили мальчика. К счастью, сыну решил помочь его звездный отец Евгений Плющенко, который тоже вышел на лед.

После того как Саша откатал свою программу, он сразу дал волю эмоциям. Рудковская отметила, что ее сын сильно возмущался в конце, «устроив всем разнос». Что касается организаторов выступления, то они планируют подать в суд на фирму, которая занималась подготовкой катка.