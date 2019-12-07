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Сын Иосифа Кобзона собирается наладить производство вина в Новороссийске

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Сын Иосифа Кобзона Андрей решил заняться винным бизнесом — он уже приобрёл 15 гектаров земли в станице Раевская поблизости от Новороссийска. Как

Сын Иосифа Кобзона Андрей решил заняться винным бизнесом — он уже приобрёл 15 гектаров земли в станице Раевская поблизости от Новороссийска.

Как сообщается, эта земля расположена на южном склоне и является очень хорошим местом для выращивания винограда винных сортов. Здесь очень хорошая почва и благоприятный климат. В настоящее время виноградники, в основном, технического сорта, уже посажены, а также идёт строительство здания для переработки урожая.

Приобретённый участок земли хоть и не особо большой, но его хватает для открытия частной винодельни. Производство будет небольших масштабов, но, как отмечается, попробовать вино сможет любой желающий. Правда, первая партия ожидается не раньше осени следующего года, после сбора первого урожая. Тогда же и будет известна стоимость вина.

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