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Священник-педофил сексуально надругался над подростком из Тульской области

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Несовершеннолетний житель Тульской области стал жертвой калужского священника-педофила. В конце прошлого месяца священнослужителя приговорили к пяти г

Несовершеннолетний житель Тульской области стал жертвой калужского священника-педофила. В конце прошлого месяца священнослужителя приговорили к пяти годам тюрьмы.

По словам потерпевшего, родители отвезли его к священнику после нескольких скандалов, произошедших на религиозной почве. Он отметил, что при беседе епископ практически все время держал его за руку и регулярно поглаживал ее. Затем священник отвел его к алтарю и начал читать молитвы об изгнании бесов, гладя при этом туловище ребенка.

Подросток отметил, что в какой-то момент священнослужитель начал массировать область его паха, а потом потребовал снять трусы. Позднее потерпевший рассказал все родителям и спустя несколько дней епископа арестовали.

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