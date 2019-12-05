Священник-педофил сексуально надругался над подростком из Тульской области

Несовершеннолетний житель Тульской области стал жертвой калужского священника-педофила. В конце прошлого месяца священнослужителя приговорили к пяти годам тюрьмы.

По словам потерпевшего, родители отвезли его к священнику после нескольких скандалов, произошедших на религиозной почве. Он отметил, что при беседе епископ практически все время держал его за руку и регулярно поглаживал ее. Затем священник отвел его к алтарю и начал читать молитвы об изгнании бесов, гладя при этом туловище ребенка.

Подросток отметил, что в какой-то момент священнослужитель начал массировать область его паха, а потом потребовал снять трусы. Позднее потерпевший рассказал все родителям и спустя несколько дней епископа арестовали.