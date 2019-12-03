Стас Михайлов заработал 10 тысяч долларов на продаже пирожков

В ходе шоу «Судьба человека» Стас Михайлов, исполнитель из РФ, рассказал о том, что раньше смог заработать вместе с приятелем 10 000 долларов на обычной продаже пирожков.

Согласно словам певца, его песни не всегда пользовались большой популярностью, поэтому в прошлом он зарабатывал себе на жизнь путем продажи пирожков вместе с другом. За один сезон он смог получить крупную сумму денег, однако не стал развивать бизнес, мечтая сделать карьеру в шоу-бизнесе. Вскоре ему удалось устроиться в музыкальную группу Филиппа Киркорова.

Радиостанции отказывались ставить его первые композиции. Настоящий успех к нему пришел после написания песни «Свеча», которую начали крутить по радио «Шансон». Она стала крайне популярной среди россиян, что позволило Михайлову провести свой первый концерт. В конце концов, ему удалось прославиться на всю страну.