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Стас Михайлов заработал 10 тысяч долларов на продаже пирожков

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В ходе шоу «Судьба человека» Стас Михайлов, исполнитель из РФ, рассказал о том, что раньше смог заработать вместе с приятелем 10 000 долларов на обычн

В ходе шоу «Судьба человека» Стас Михайлов, исполнитель из РФ, рассказал о том, что раньше смог заработать вместе с приятелем 10 000 долларов на обычной продаже пирожков.

Согласно словам певца, его песни не всегда пользовались большой популярностью, поэтому в прошлом он зарабатывал себе на жизнь путем продажи пирожков вместе с другом. За один сезон он смог получить крупную сумму денег, однако не стал развивать бизнес, мечтая сделать карьеру в шоу-бизнесе. Вскоре ему удалось устроиться в музыкальную группу Филиппа Киркорова.

Радиостанции отказывались ставить его первые композиции. Настоящий успех к нему пришел после написания песни «Свеча», которую начали крутить по радио «Шансон». Она стала крайне популярной среди россиян, что позволило Михайлову провести свой первый концерт. В конце концов, ему удалось прославиться на всю страну.

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