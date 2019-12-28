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Стас Барецкий напал на сына Никаса Сафронова Луку Затравкина

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Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, сообщил на своей страничке в «Инстаграме» о том, что на него набросился Стас Барецкий, музы

Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, сообщил на своей страничке в «Инстаграме» о том, что на него набросился Стас Барецкий, музыкант и шоумен из РФ.

Согласно словам Затравкина недавно он был приглашен руководством новой московской клиники на ее открытие. Его попросили сыграть на рояле. Но, как оказалось, все это шоу являлось «подставой», организованной Марият Мухиной. Тем самым ей удалось подстроить встречу между Борецким и сыном Сафронова.

Лука отметил, что поведение шоумена можно было назвать агрессивным – Борецкий постоянно подстрекал Затравкина и даже ударил его в плечо. Однако сын художника не стал отвечать на удар, а просто покинул «мероприятие». В конце он назвал музыканта «жертвой образа» и попросил больше не звать его на подобные «игры».

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