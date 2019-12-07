США обвинили ПВО из России в уничтожении своего беспилотника над Ливией

Представители африканского командования ВС Соединенных Штатов сообщили о том, что исчезнувший с радаров БПЛА в Ливии был сбит системой ПВО Российской Федерации.

Согласно словам Стивена Таунсенда, генерала США, операторы противовоздушного комплекса при обстреле не знали, что беспилотный аппарат, летавший возле Триполи, являлся американским. Однако сейчас они это знают, но все равно отказываются возвратить его обратно, отмечает американский командующий.

Дрон использовался Соединенными Штатами для наблюдения за экстремистами в столице Ливии. Американцы потеряли связь с беспилотником 21 ноября. Через несколько дней в Госдепе сообщили, что вмешательство РФ может угрожать стабильности и безопасности в этой ближневосточной стране.