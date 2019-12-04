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Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

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Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией. Данный космическ

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.

Данный космический аппарат пропал со всех радаров в начале текущей осени. Специалисты НАСА также разместили фотоснимок, на котором запечатлено место падения посадочного модуля. На фото можно увидеть небольшой кратер и разбросанные по округе детали зонда.

Напоминаем, что Индия собиралась отправить на спутник собственный луноход, получивший название «Прагьян». Он должен был заняться изучением Южного полюса. Его планировалось доставить с помощью модуля «Викрам». Но на высоте 2-х километров от лунной поверхности связь с аппаратом неожиданно исчезла.

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