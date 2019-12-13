Советы по определению лучшего биржевого брокера: понимание типов

Если вы оказались на данной странице, то, вероятнее всего, несколько минут назад задались вопросом «кто такой брокер«? В статье мы попробуем дать развернутый ответ на данный вопрос, описав основные типы биржевых брокеров.

Биржевой брокер предоставляет непревзойденную помощь в покупке и продаже акций, чтобы максимизировать прибыль. Поскольку биржевые брокеры в курсе соответствующей экономической, политической и другой информации, они могут помочь определить потенциально прибыльные сделки. Отметим, что биржевые брокеры в основном являются посредниками и совершают сделки по поручению своих клиентов. Однако есть клиенты, которые наделяют своих брокеров полномочиями совершать сделки самостоятельно, без их разрешения.

Как традиционные биржевые брокеры, брокеры с полным спектром услуг помогают своим клиентам с широким спектром услуг, как правило, работают на крупные организации. Большинство брокеров с полным спектром услуг занимаются покупкой и продажей нескольких инвестиционных инструментов, помимо акций, включая облигации, сырьевые товары и деривативы. Однако, следует отметить, что у таких брокеров высокие цены по услугам, в виде высокой комиссии.

Дисконтный брокер

Как следует из названия, сниженная цена является ключевой особенностью этих брокеров. Дисконтные брокеры являются хорошим выбором для новых инвесторов с ограниченными финансовыми возможностями. Обычно они доступны через интернет и эти брокеры в значительной степени полагаются на сделки через свои веб-сайт. В результате личный контакт ограничен, клиенты получают минимальные консультации и, как ожидается, будут управлять большинством своих транзакций через онлайн-интерфейс, предоставляемый дисконтными брокерами.

Денежные менеджеры

Денежные менеджеры отвечают за управление значительными портфелями и используются крупными инвесторами. Денежные менеджеры берут на себя общую ответственность за инвестирование и управление всем портфелем, как правило, в обмен на процент прибыли от активов, которыми они управляют.

Выбор лучшего брокера исходит из вида вашей инвестиционной модели.

Если вы случайный инвестор, с умеренным размером капитала, наем услуг дисконтного брокера является лучшим вариантом. Поскольку вы, скорее всего, совершаете сделки спорадически и в основном инвестируете в стандартные инвестиции, вам вряд ли понадобится совет.

Если вы состоятельный инвестор, но не имеете миллионы, на фондовом рынке, то получение услуг со скидкой вам не поможет. Кроме того, вы, вероятно, получите скидки автоматически на оптовых торгах. Поэтому дисконтный брокер имеет мало смысла в данном случае. Вам нужен финансовый менеджер.

Наконец, если вы частый трейдер, найти биржевого брокера, который взимает низкую плату является ключевым фактором. Обратите внимание, что как дисконтные, так и полнофункциональные брокеры предлагают скидки на частые сделки. Здесь нужно решить, оправдывает ли более высокая комиссия, взимаемая брокерами полного обслуживания, их услуги и соответствует ли наш бюджет.