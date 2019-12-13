Состоялась премьера бюджетного смартфона Philips S610 за 7 тысяч рублей

Сотрудники Philips представили широкой публике новый гаджет компании, получивший название S610 и стоящий всего 7 тысяч рублей.

Несмотря на сравнительно низкую стоимость, этот девайс оборудован сканером отпечатка пальцев, 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти, а также двойной задней камерой. Он имеет 6,1-дюймовый экран, разрешение которого составляет 1560×720 точек. В каплевидном вырезе установлена передняя 7-мегапиксельная камера.

На S610 установлен недорогой чипсет MediaKet Helio P22 и аккумулятор емкостью 3300 мА*ч. Большинство экспертов отмечают, что устройство обладает весьма высокими характеристиками для своей цены. Его продажи пока что начались только на китайском рынке. Не исключено, что в будущем эта модель появится и в российских магазинах.