Шимпанзе создают рок-музыку, бросая камни в деревья

Учёные, занимающиеся наблюдением за шимпанзе в лесах Западной Африки, отметили странное поведение некоторых животных: они брали камни, кричали, затем бросали их в деревья и убегали.

Причина подобного поведения до сих пор остаётся загадкой. По высказанному предположению, среди всех деревьев выбираются только те, которые от удара камнем издают долгий звук. Таким образом, это указывает на такой интересный способ коммуникации, или всего лишь развлечение.

Замечено такое поведение было в 2016 году Амми Калан, приматологом из Германии. С тех пор учёные пытаются найти решение загадки.

Во время исследования записей звуков, получаемых при попадании камня в деревья разных пород, было выявлено, что шимпанзе выбирают те из них, что издают продолжительные и низкие звуки, особо им нравятся деревья с корнями.

Бросают камни в основном только самцы, таким образом, это может быть проявлением мужского доминирования. Также есть вероятность, что так шимпанзе создают свою собственную «рок-музыку».

Отмечается, что за время наблюдений учёным ни разу не удалось увидеть, как шимпанзе выбирают новое дерево. Во всех случаях они кидали камни в уже известные им деревья, даже если под ними была целая куча булыжников.