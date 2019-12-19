Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

Шимпанзе создают рок-музыку, бросая камни в деревья

Дата:
Есть видео
Учёные, занимающиеся наблюдением за шимпанзе в лесах Западной Африки, отметили странное поведение некоторых животных: они брали камни, кричали, затем

Учёные, занимающиеся наблюдением за шимпанзе в лесах Западной Африки, отметили странное поведение некоторых животных: они брали камни, кричали, затем бросали их в деревья и убегали.

Причина подобного поведения до сих пор остаётся загадкой. По высказанному предположению, среди всех деревьев выбираются только те, которые от удара камнем издают долгий звук. Таким образом, это указывает на такой интересный способ коммуникации, или всего лишь развлечение.

Замечено такое поведение было в 2016 году Амми Калан, приматологом из Германии. С тех пор учёные пытаются найти решение загадки.

Во время исследования записей звуков, получаемых при попадании камня в деревья разных пород, было выявлено, что шимпанзе выбирают те из них, что издают продолжительные и низкие звуки, особо им нравятся деревья с корнями.

Бросают камни в основном только самцы, таким образом, это может быть проявлением мужского доминирования. Также есть вероятность, что так шимпанзе создают свою собственную «рок-музыку».

Отмечается, что за время наблюдений учёным ни разу не удалось увидеть, как шимпанзе выбирают новое дерево. Во всех случаях они кидали камни в уже известные им деревья, даже если под ними была целая куча булыжников.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Челябинске бойцовский пес едва не загрыз собственного хозяина
  2. Ученые назвали оптимальные методы воспитания домашних питомцев
  3. Живодер-снайпер начал охоту на собак в Нальчике

Эти новости могут вас заинтересовать

Шведские ученые обнаружили «гены собаководов» в ДНК человека

Человека и морскую звезду объединяет гормон, отвечающий за половое созревание

Жирафы находятся на грани вымирания, сообщают экологи

Чаще всего в ДТП попадают птицы с «куриными мозгами»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках