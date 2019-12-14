Шарапова приняла участие в съемках «Утреннего шоу» с Энистон и Уизерспун

Мария Шарапова, известная теннисистка из РФ, поучаствовала в съемках сериала «Утреннее шоу» вместе с американскими киноактрисами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

На своей страничке в соцсети «Инстаграм» российская спортсменка призналась, что получила невероятный опыт от данных съемок. Она также поблагодарила актрис, отметив, что приятно провела с ними время. Шарапова добавила, что ее покажут в шоу уже сегодня в рамках нового выпуска.

Напоминаем, что «Утреннее шоу» является новым сериалом для площадки Apple TV, который был снят режиссером Мими Ледером. Он рассказывает о закулисной жизни телеканала и двух его ведущих, роли которых исполнили Уизерспун и Энистон.