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Шарапова приняла участие в съемках «Утреннего шоу» с Энистон и Уизерспун

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Мария Шарапова, известная теннисистка из РФ, поучаствовала в съемках сериала «Утреннее шоу» вместе с американскими киноактрисами Дженнифер Энистон и Р

Мария Шарапова, известная теннисистка из РФ, поучаствовала в съемках сериала «Утреннее шоу» вместе с американскими киноактрисами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

На своей страничке в соцсети «Инстаграм» российская спортсменка призналась, что получила невероятный опыт от данных съемок. Она также поблагодарила актрис, отметив, что приятно провела с ними время. Шарапова добавила, что ее покажут в шоу уже сегодня в рамках нового выпуска.

Напоминаем, что «Утреннее шоу» является новым сериалом для площадки Apple TV, который был снят режиссером Мими Ледером. Он рассказывает о закулисной жизни телеканала и двух его ведущих, роли которых исполнили Уизерспун и Энистон.

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