Самую красивую женщину в мире сняли возле бассейна в бикини

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, признанной самой красивой в мире женщиной, «поймали» в купальнике во время её отдыха в Майами.

Как сообщается, Белла отправилась отдыхать в компании своих подруг, также она планирует посетить местную художественную ярмарку Арт-Базель и покататься на гидроскутерах.

Модель запечатлели в цветастом купальнике-бикини с завязками, с золотыми украшениями и аксессуарами в виде солнцезащитных очков и дорогих часов. На одних снимках она отдыхает с подругой Кендалл Дженнер на одном шезлонге, на других они обнимаются.

Днём ранее Хадид в разноцветном бикини уже снимали возле бассейна, наносящей на себя солнцезащитное средство. Сама модель в Instagram публиковала снимки с подругой в купальниках из одной коллекции.