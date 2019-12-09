Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем

Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.

Несколько источников в Сети отметили, что в самом скором времени это морское судно должно будет пересечь Панамский канал. Сразу после этого в области, где предположительно находится корабль «Янтарь», мониторинговые системы зафиксировали воздушное судно Dornier 328-110, принадлежащее Соединенным Штатам.

Неизвестно, какую задачу выполнял американский самолет. Некоторые эксперты отмечают, что его полет связан с тем, что российское судно, которое позиционируется в качестве обычного океанографического исследовательского транспорта, на самом деле занимается блокировкой коммуникационных сетей.