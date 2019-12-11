Садовый инвентарь: список начинающему садоводу-любителю

Качество рабочих инструментов и инвентаря многое может рассказать о мастере, неважно, чем он занимается: печет пироги, шьет сапоги, мастерит столы и табуретки. Это в полной мере относится к земледельцам и их уменьшенной копии — садоводам и огородникам. Дачники и счастливые обладатели новеньких загородных коттеджей очень скоро начинают понимать, что соблюдение традиций — содержать в порядке инструмент — это не прихоть, а необходимость, снегоуборочная лопата должна быть всегда наготове.

Садовый инвентарь нужен не только для работы в саду и огороде. Владея куском земли, называющимся приусадебный участок, требуется содержать его в порядке. Список инструментов, необходимый при жизни на земле, достаточно велик, зависит от выполняемых в усадьбе работ, но некоторый минимум, необходимый для общих работ должен быть всегда.

Лопата штыковая, с помощью которой копаются канавы на дренажные системы, потребуется для вскапывания грядок, а если грядок нет, то клумба возможно есть. Нет и клумбы, возможно, есть молодые деревца, которые нужно окапывать для сохранения влаги. Нет деревьев? Тогда лопата нужна обязательно, чтобы их посадить. А для копания ям потребуется и широкая совковая лопата. К обязательному набору необходимых инструментов относится тяпка для прополки грядок и цветников. Тяпки рекомендуется иметь различных видов: массивная с широким лезвием и легкая с узким лезвием и заостренными концами.

Небольшая садовая тележка — незаменимый удобный ручной транспорт. Она пригодится для сбора и вывоза мусора, например, обрезанных веток, опавшей листвы, а также для многих работ, включая ремонтные.

Для работы в саду, особенно, если в нем установлены решетки для слива воды, нужно иметь грабли для сбора осенних листьев, а если планируется разбивать грядки или цветник, то и особые грабли для рыхления почвы. Лестница стремянка потребуется при обрезке деревьев и сборе урожая. Она должна быть достаточно легкой, но в тоже время, очень прочной с надежным креплением. Инструментом для обрезки небольших молодых веток новой поросли может служить секатор, а засохшие, большие и поврежденные ветки срезать можно только пилой или же бензопилой. Конечно, лучше всего для этого дела подойдет второй вариант. Вашему вниманию предлагаем рассмотреть бензопилы штиль — это качественны продукт, зарекомендовавший себя на рынке цепных агрегатов.

Качественная газонокосилка нужна для обустройства газона, а ее выбор может зависеть от возможного объема работ и величины газонов. Небольшой топорик для садовых работ не нужен, но он пригодится для колки дров для мангала.

Это практически полный перечень необходимых инструментов. Добавим, что для их хранения должно быть выделено специальное место. После использования они должны быть почищены и уложены. Уход и поддержание инструмента в надлежащем порядке означает также его своевременную заточку. Это относится к секатору, топору, тяпкам.