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С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

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Сразу несколько новых штрафов для автолюбителей начнут действовать в новом году в России. Так, штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей положен з

Сразу несколько новых штрафов для автолюбителей начнут действовать в новом году в России.

Так, штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей положен за парковку коммерческого транспорта и автомобилей каршеринга во дворах жилых домов в ночное время суток. Правда, не уточняется, кому именно положен штраф — водителю или организации.

В следующем году регистрировать автомобили и получать номера можно будет прямо в автосалонах, из-за этого вводится новый запрет — теперь за езду без номера водитель может получить не только штраф минимум на пять тысяч рублей, но и вовсе лишиться прав. Срок не уточняется.

Штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО теперь смогут также и дорожные камеры, сумма штрафа останется 800 рублей. При этом вырастет максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью — с 500 тысяч рублей до двух миллионов.

Под запрет к вводу в страну попадает спецтехника, имеющая правое расположение руля. Каждую такую машину придётся сертифицировать индивидуально.

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