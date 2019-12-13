Ручную заливку льда в Новоильинке назвали «позорищем»

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как сотрудники Малой ледовой арены, расположенной в Новоильинке, вручную заливают лед. Пользователи назвали данную ситуацию «позорищем».

Отмечается, что в Центральном районе в ледовой арене сломалась машина для заливки льда, из-за чего село отдало собственное оборудование. Из-за отсутствия нужного устройства новоильинцам пришлось вручную заливать лед, используя шланг и специальную «швабру».

По словам опытных хоккейных болельщиков даже в шестидесятых годах прошлого столетия данная работа выполнялась путем применения самоходных машин, оснащенных мокрой тряпкой. Пользователи также с сарказмом поздравили новокузнецкий хоккей с семидесятилетним юбилеем.