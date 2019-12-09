Розенструйк отправил в нокаут Оверима за 4 секунды до конца поединка

Алистар Оверим, боец MMA из Нидерландов, проиграл суринамскому бойцу Жаирзиньо Розенструйку нокаутом всего за несколько секунд до завершения поединка.

Бой между голландцем и суринамцем состоялся вчера, 8 декабря, в рамках чемпионата UFC on ESPN 7. Вначале боя спортсмены использовали осторожные атаки, однако уже на 2-й минуте Овериму удалось успешно выполнить подножку и перевести соперника в партер. В следующем раунде он уже не смог повторить данный прием, поэтому сделал лишь несколько точных ударов.

В течение 3-го раунда голландский спортсмен использовал ту же тактику, что и в предыдущий отрезок времени, однако в заключительную минуту смог атаковать Розенструйка в партере. В 4-м раунде активность проявил уроженец Суринама, но лишь в самом конце боя он смог нанести мощный удар по противнику, мгновенно нокаутировав его.