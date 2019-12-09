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Розенструйк отправил в нокаут Оверима за 4 секунды до конца поединка

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Алистар Оверим, боец MMA из Нидерландов, проиграл суринамскому бойцу Жаирзиньо Розенструйку нокаутом всего за несколько секунд до завершения поединка.

Алистар Оверим, боец MMA из Нидерландов, проиграл суринамскому бойцу Жаирзиньо Розенструйку нокаутом всего за несколько секунд до завершения поединка.

Бой между голландцем и суринамцем состоялся вчера, 8 декабря, в рамках чемпионата UFC on ESPN 7. Вначале боя спортсмены использовали осторожные атаки, однако уже на 2-й минуте Овериму удалось успешно выполнить подножку и перевести соперника в партер. В следующем раунде он уже не смог повторить данный прием, поэтому сделал лишь несколько точных ударов.

В течение 3-го раунда голландский спортсмен использовал ту же тактику, что и в предыдущий отрезок времени, однако в заключительную минуту смог атаковать Розенструйка в партере. В 4-м раунде активность проявил уроженец Суринама, но лишь в самом конце боя он смог нанести мощный удар по противнику, мгновенно нокаутировав его.

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