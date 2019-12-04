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«Ростелеком» создаст ханипоты для поимки хакеров

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Представители «Ростелекома» сообщили о начале полномасштабной борьбы с хакерами. Для этого будут разработаны своеобразные серверы-ловушки. Один из кру

Представители «Ростелекома» сообщили о начале полномасштабной борьбы с хакерами. Для этого будут разработаны своеобразные серверы-ловушки.

Один из крупнейших интернет-провайдеров в Российской Федерации собирается создать огромное число ханипотов (приманок), основная задача которых будет заключаться в имитировании устройств, уязвимых к атакам хакеров. По мнению инициаторов этой идеи, киберпреступники с радостью накинутся на столь лакомые для них кусочки.

Через определенный промежуток времени с помощью особой программы будут воссозданы все действия хакеров. Затем эксперты в области кибербезопасности займутся определением местоположения злоумышленников.

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