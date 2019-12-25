Российский бренд Inoi устроил распродажу своих смартфонов в честь Нового года

Представители Inoi сообщили о начала новогодней распродажи, благодаря которой покупатели могут приобрести модели российского бренда по сниженным ценам.

Отмечается, что модель Inoi 5 Pro, представленная около года назад и стоявшая почти 7 тысяч рублей, сейчас можно приобрести за 5 тысяч. Напомним, что она имеет 5,5-дюймовый экран, 2 гигабайта оперативной памяти, 4-ядерный чипсет MediaTek MTK6739 и 16 гигабайт ПЗУ. На ее задней стороне установлена двойная 13-мегапиксельная камера и сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Inoi 5i, на котором установлена ОС Android версии 8.0, можно приобрести за 4,6 тысячи рублей. Он тоже оснащен большим экраном. Ультрабюджетный девайс Inoi 5i Lite, поддерживающий только 3G-сети, продается за 4 тысячи рублей.