Здесь рождаются новости.

Российский бренд Inoi устроил распродажу своих смартфонов в честь Нового года

Дата:
Представители Inoi сообщили о начала новогодней распродажи, благодаря которой покупатели могут приобрести модели российского бренда по сниженным ценам

Представители Inoi сообщили о начала новогодней распродажи, благодаря которой покупатели могут приобрести модели российского бренда по сниженным ценам.

Отмечается, что модель Inoi 5 Pro, представленная около года назад и стоявшая почти 7 тысяч рублей, сейчас можно приобрести за 5 тысяч. Напомним, что она имеет 5,5-дюймовый экран, 2 гигабайта оперативной памяти, 4-ядерный чипсет MediaTek MTK6739 и 16 гигабайт ПЗУ. На ее задней стороне установлена двойная 13-мегапиксельная камера и сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Inoi 5i, на котором установлена ОС Android версии 8.0, можно приобрести за 4,6 тысячи рублей. Он тоже оснащен большим экраном. Ультрабюджетный девайс Inoi 5i Lite, поддерживающий только 3G-сети, продается за 4 тысячи рублей.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Начались продажи кожаной версии планшета Huawei MatePad Pro
  2. РЖД переведут своих сотрудников на смартфоны с российской ОС
  3. Huawei запустит «убийцу» YouTube и многих других сервисов Google

Эти новости могут вас заинтересовать

ASUS представила новый безрамочный флагман ZenFone 5

Компания Samsung начала выпуск модулей памяти на 512 гигабайт для новых смартфонов

В России стартовали продажи смартфона Huawei Honor 7X с двойной камерой

Дизайн и характеристики смартфона HTC U12+ рассекречены до анонса

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках