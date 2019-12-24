Российская авиабаза «Хмеймим» второй раз за сутки атакована боевиками

Мониторинговые интернет-ресурсы отмечают, что военная база «Хмеймим», принадлежащая России и расположенная в Сирии, второй раз за сутки была подвержена нападениям со стороны боевиков.

В опубликованном сообщении говорится о том, что несколько часов назад на авиабазу были направлены более трех БПЛА с взрывчаткой. Отмечается также, что российским системам ПВО удалось отбить нападение террористов, причем дроны были подбиты вдалеке от границ аэродрома.

По словам экспертов, сейчас на «Хмеймиме» установлены системы радиоэлектронного подавления, поэтому беспилотные аппараты боевиков не способны управляться путем обмена данными со спутниками. Однако специалисты предполагают, что террористам помогают американцы, посылающие в соответствующие районы свои разведывательные самолеты.