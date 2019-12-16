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Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе

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На Telegram-канале Mash сообщили, что мужчина из России сломал нос одной из пассажирок авиалайнера за то, что она пролила на него горячий кофе. Соглас

На Telegram-канале Mash сообщили, что мужчина из России сломал нос одной из пассажирок авиалайнера за то, что она пролила на него горячий кофе.

Согласно опубликованной информации, данное происшествие случилось на борту пассажирского самолета, летевшего из Гоа в столицу РФ. В определенный момент Наталья Кадарова вылила на Алексея Кащеева кофе. Мужчина пришел в ярость и сразу же ударил женщину по лицу, сломав ей нос.

После прилета лайнера в аэропорт Внуково пострадавшей оказали первую помощь, а затем доставили в местное медицинское учреждение. Что касается мужчины, то его задержали работники правоохранительных органов. По отношению к нему была начата доследственная проверка.

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