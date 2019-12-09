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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов

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Сотрудники Роспотребнадзора решили рассказать россиянам, как нужно выбирать рыбные консервы, чтобы приобрести в итоге качественный продукт. Первым дел

Сотрудники Роспотребнадзора решили рассказать россиянам, как нужно выбирать рыбные консервы, чтобы приобрести в итоге качественный продукт.

Первым делом, по словам специалистов, следует тщательно рассмотреть упаковку, которая может быть стеклянной или металлической. На ней не должно быть подтеков и ржавых участков. Указывается также, что не следует покупать консервы, у которых имеются вмятины.

Затем эксперты добавили, что после открытия жестяных консервов их содержимое нужно переложить в пластиковую или стеклянную емкость, которую следует хранить в сухом месте при температуре от 0 до +20 градусов Цельсия. В ведомстве также заявили, что наименее вредными для организма консервами являются те, которые включают в себя рыбу в собственном соку без каких-либо химических добавок.

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