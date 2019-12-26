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Росконтроль назвал лучший отечественный сервелат

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Эксперты «Росконтроля» проанализировали сервелат, продающийся на российском рынке, и назвали самые лучшие колбасы. Согласно словам специалистов, следу

Эксперты «Росконтроля» проанализировали сервелат, продающийся на российском рынке, и назвали самые лучшие колбасы.

Согласно словам специалистов, следует отказаться от покупки изделий «Ленты» и «ВкусВиллы», так как они обладают несвойственным сервелату запахом и вкусом, а также привкусом окисленного жира. Не рекомендуется приобретать колбасу «Ремит», так как в ней имеется повышенный уровень мезофильной микрофлоры, что указывает на применение ингредиентов, которые не отмечены в составе.

Благодаря проведенному анализу эксперты также выяснили, что изделия «Микоян» имеют следы крахмала и птичьих субпродуктов, которые не указаны на упаковке. В результате хороший сервелат был обнаружен только у двух брендов: «Раменский деликатес» и «БахрушинЪ».

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