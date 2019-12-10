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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике в Москве, могут лишить прав

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Представители столичного департамента труда и соцзащиты отметили, что мать и отца девочки, которая уже несколько лет живет в перинатальном медцентре М

Представители столичного департамента труда и соцзащиты отметили, что мать и отца девочки, которая уже несколько лет живет в перинатальном медцентре Москвы, могут лишить родительских прав.

Сотрудники медицинского учреждения отмечают, что ребенок абсолютно здоров, поэтому ничто не мешает родителям снова забрать его домой. Однако они все еще уверены, что девочка больна и нуждается в лечении. Ими полностью оплачена отдельная палата и услуги сразу двух нянь, которые все время находятся возле пациентки.

В прошлом месяце суд не обнаружил никаких уважительных причин у родителей на то, чтобы оставлять дочь в медицинском центре, однако ни отец ни мать не стали забирать ее из больницы. В ближайшем будущем на родителей будет подан новый иск, согласно которому их могут ограничить в родительских правах или вовсе лишить.

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