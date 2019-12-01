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Располневшая Мария Голубкина предстала перед фанатами в образе стриптизерши

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В «Инстаграме» появился короткий ролик, на котором Мария Голубкина, киноактриса из РФ, позирует в образе стриптизерши. Соответствующие видеоматериалы

В «Инстаграме» появился короткий ролик, на котором Мария Голубкина, киноактриса из РФ, позирует в образе стриптизерши.

Соответствующие видеоматериалы размещены в разделе «сториз». На них можно увидеть Голубкину, надевшую на себя короткое розовое платьице, которое практически не закрывает ее бедра и имеет при этом глубокое декольте. На ней также надеты кружевные чулки и каблуки. На свои плечи женщина накинула бежевый пиджак.

Актриса не стала прятать свою располневшую фигуру и не постеснялась показать подписчикам свои лишние килограммы. Видеоролик был размещен Олесей Судзиловской, коллегой Голубкины. Она пересеклась с ней во время съемок короткометражного фильма «Скелет».

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