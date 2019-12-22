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Пугачева и Галкин приняли участие в новогоднем шоу Ивлеевой

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В новогодней передаче Насти Ивлеевой решили принять участие звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. В соцсети «Инстаграм» появился тизер празд

В новогодней передаче Насти Ивлеевой решили принять участие звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. В соцсети «Инстаграм» появился тизер праздничного выпуска.

Судя по размещенным кадрам, данное шоу будет выполнено в стиле сказки: переставшая верить в чудеса девушка попадает в огромный дворец, в стенах которого ее ждут известные российские артисты. Некоторые сцены были сняты в доме знаменитостей, расположенном в деревне Грязь. Подписчиков сильно удивил тот факт, что Пугачева и Галкин решили пригласить к себе Ивлееву.

Некоторые пользователи начали шутить на этот счет, отмечая, что теперь звезды начнут дружить семьями, а другие отметили, что ждут не дождутся выхода этого праздничного эпизода. Одна из подписчиц заявила, что планирует посмотреть эту передачу в новогоднюю ночь.

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