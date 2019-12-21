«Просвещение»равных возможностей

Национальный образовательный интегратор содействует развитию инклюзивного образования

По итогам проведенного недавно приема граждан в общественной приемной «Единой России» вице-премьер Дмитрий Медведев дал несколько важных поручений, касающихся социальной сферы, в том числе по вопросам организации и развития инклюзивного образования. Так, соответствовать требованиям доступности для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по его словам, должна большая часть строящихся новых школ. В целом же одной из основных задач, как отметил Медведев, является повсеместная ликвидация административных и технических барьеров для инвалидов. По отношению к образовательным организациям это означает не только создание безбарьерной среды в плане наличия пандусов и лифтов в школах, но и издание специальной учебной литературы, и повышение квалификации учителей, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами, и многое другое. Стоит отметить, что в таком специальном подходе со стороны образовательных организаций сегодня нуждаются более двух миллионов детей, которые имеют различные проблемы со здоровьем — нарушения слуха, зрения и другие. Из них примерно половина – дети с инвалидностью. Крайне важно, чтобы подрастая, такие ребята имели возможность успешно социализироваться — получить образование, а затем и выбрать дело своей жизни. Во всех этих вопросах такие школьники неизменно на протяжении многих лет находят поддержку со стороны Группы компаний «Просвещение». Читать более подробно.

Социально значимый проект

Примерно 90% учебной литературы для специальных и коррекционных школ, а также методические пособия для учителей и многие другие современные образовательные продукты, учитывающие специфику детей с ограниченными возможностями здоровья, выпускает именно «Просвещение». Общий тираж учебников этой компании только для слабовидящих школьников, которые издаются в настоящее время, составляет около 400 тысяч экземпляров. Например, со шрифтом Брайля печатается больше десяти учебников для разных возрастов, а также больше 200 наименований — для слабовидящих.

По словам главного редактора издательства «Просвещение» Надежды Колесниковой, издание учебной литературы для детей с ограниченными возможностями здоровья — это социально значимый проект, который дает всем сотрудникам большое моральное удовлетворение. «Нужно понимать, что в нем нет никакого коммерческого эффекта, — объяснила Надежда Колесникова. — В то время как сам проект чрезвычайно затратный. Каждый такой учебник — это колоссальная работа, которую проводят специалисты-дефектологи и учителя-практики — профессионалы своего дела, знающие специфику проблемы».

В следующем году Группа компаний «Просвещение» будет отмечать свой 90-летний юбилей. Надо напомнить, что с первых лет ее работы печать специальной литературы для коррекционных школ для ребят с нарушением зрения, речи, слуха и интеллекта относилась к числу важных направлений деятельности. Причем многие из этих изданий не имели аналогов в мире. В настоящее время работа по созданию учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется не менее активно.

Формирование компетенций

При этом несколько лет назад после долгих дискуссий были утверждены современные федеральные стандарты образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. «В 2016 году мы начали печатать учебники уже в соответствии с этими новыми стандартами, — рассказала Надежда Колесникова. — Обновление учебников проходит поэтапно — в этом году завершилось введение стандарта в начальной школе».

Разработанные для ребят с ОВЗ учебники соответствуют требуемым нормам и способствуют формированию «жизненных компетенций у детей разных нозологических групп: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей с тяжелыми нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллектуального развития и многих других». Каждый такой ребенок требует особого подхода.

Учебники, которое издает «Просвещение», позволяют, например, незрячим и слабовидящим школьникам, при сохранном интеллекте, учиться в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушения зрения. Более того согласно требованиям каждый учебник, включенный в Федеральный перечень, должен иметь не только бумажную, но и электронную форму.

Так что сегодня у каждого школьника на планшете или на любом другом устройстве есть полный комплект учебников для того или иного класса. Содержание электронного учебника идентично бумажной версии. Плюс ко всему есть опция, увеличивающая шрифт, чтобы можно было лучше рассмотреть географические карты или иллюстрации.

Таким образом, школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность раскрыть свой потенциал на равных со сверстниками, что и позволяет внедрять инклюзивные образовательные программы.

Инклюзия в действии

Как отметила директор Центра развития филантропии «Сопричастность» Татьяна Бачинская, издательство «Просвещение» выпускает учебные пособия для учителей общеобразовательных организаций, которые «раскрывают наиболее значимые аспекты психолого-педагогической характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья по каждой категории и их особые образовательные потребности».

По словам Надежды Колесниковой, при инклюзивном образовании ребенок с ОВЗ учится в обычном классе. «И очень важно, чтобы учитель был готов к обучению такого ребенка, — считает главный редактор издательства «Просвещение». — Именно для таких педагогов мы издаем методические пособия. Они были сделаны по заказу министерства просвещения и объясняют массовому учителю: как общаться ребенком, имеющим ту или иную особенность в развитии, какие у него психологические особенности, как его нужно встраивать в учебный процесс. Мы издаем семь таких пособий, и они пользуются большой популярностью».

Кроме того, Группа компаний «Просвещение», издает в помощь учителю «рабочие тетради, шлейфовые пособия, которые позволяют организовать работу с таким ребятами в классе». Также компания работает над учебниками с цифровым дополнением, чтобы имея дело с бумажной версией можно было выйти на определенный ресурс, адаптированный для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Крайне важно, чтобы каждый особенный ребенок в годы обучения не чувствовал себя изолированно. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, должно быть полноценным. «Нужно приложить максимум усилий для скорейшей интеграции детей-инвалидов в общество, — заявил вице-премьер. — Всегда лучше для детей, у которых есть те или иные проблемы, чтобы это образование было совместным, инклюзивным. Им дальше жить. Они должны быть полностью социализированы».