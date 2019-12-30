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Появилось видео с укаткой свежего асфальта легковушкой в Липецкой области

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В Липецкой области рабочие уложили свежий асфальт в большую лужу, а затем провели его укатку с помощью легкового автомобиля. В Сети появилось соответс

В Липецкой области рабочие уложили свежий асфальт в большую лужу, а затем провели его укатку с помощью легкового автомобиля. В Сети появилось соответствующее видео.

Отмечается, что этот «инновационный» способ дорожного ремонта был использован в городе Лебедянь. На размещенных кадрах можно увидеть, как сотрудники управляющей компании занимаются реконструкцией перекрестка неподалеку от многоэтажных домов. Многие пользователи пришли в недоумение от увиденного.

Однако далеко не все отнеслись к данному событию с иронией или юмором. Один из пользователей отметил, что ямы возле многоквартирных домов не ремонтировали более десяти лет, а у управляющей компании отсутствует необходимая техника, так как она не является дорожной службой. Поэтому ее работникам и пришлось использовать подручные средства.

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