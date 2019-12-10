Появилась карта со всеми новогодними ярмарками в Подмосковье

На официальном интернет-ресурсе правительства Московской области появилась онлайн-карта, на которой отмечены все новогодние ярмарки региона, запланированные на текущий месяц.

Опубликованная в Сети карта позволяет увидеть расположение всех универсальных и тематических ярмарок, которые состоятся в 54 муниципалитетах области. Всего будет проведено 256 подобных мероприятий. На карте можно также узнать, когда именно начнутся те или иные ярмарки.

Некоторые ярмарочные мероприятия можно посетить уже прямо сегодня, однако большая часть из них заработает 20-го числа текущего месяца. Тем, кто хочет стать свидетелем создания самой крупной на планете шаурмы, следует посетить фестиваль «Новогодний расколбас». В ходе ярмарок жители и гости Подмосковья смогут приобрести массу уникальных товаров по сравнительно низким ценам.