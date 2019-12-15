Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Польша выступает против конфронтации Запада и России

Дата:
Кшиштоф Щерский, руководитель канцелярии польского лидера, отметил, что Польша не желает начала прямой конфронтации между Россией и Западом. Польские

Кшиштоф Щерский, руководитель канцелярии польского лидера, отметил, что Польша не желает начала прямой конфронтации между Россией и Западом.

Польские власти считают, что в результате подобного конфликта их страна может стать одной из первых жертв войны по причине близости к Российской Федерации. Из-за подобного соседства Польша не собирается заниматься поддержкой разлада отношений между обеими сторонами.

Однако диалог между РФ и Польшей, а также дипломатические возможности страны все еще ограничены. Текущая ситуация может измениться в лучшую сторону, только если Россия примет соответствующие меры, добавил Щерский.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Опубликовано фото потерпевшего крушение на Кубани военного вертолета Ми-28
  2. В Санкт-Петербурге неадекватная мать пыталась выбросить двухлетнюю дочь в окно
  3. «Фонтанка» раскрыла имена еще трех участников жесткой казни дезертира в Сирии

Эти новости могут вас заинтересовать

В сети появилось видео с места крушения самолета в Кот-д’Ивуаре

Семья Веры Глаголевой установила невероятный памятник на её могиле

Обрушение дома в Львовской области унесло жизни восьми человек

В Воронеже были сняты на видео подростки, громящие автомобили

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках