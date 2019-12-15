Польша выступает против конфронтации Запада и России

Кшиштоф Щерский, руководитель канцелярии польского лидера, отметил, что Польша не желает начала прямой конфронтации между Россией и Западом.

Польские власти считают, что в результате подобного конфликта их страна может стать одной из первых жертв войны по причине близости к Российской Федерации. Из-за подобного соседства Польша не собирается заниматься поддержкой разлада отношений между обеими сторонами.

Однако диалог между РФ и Польшей, а также дипломатические возможности страны все еще ограничены. Текущая ситуация может измениться в лучшую сторону, только если Россия примет соответствующие меры, добавил Щерский.