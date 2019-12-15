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Под Петербургом водитель иномарки отобрал у мужчины 4 миллиона рублей

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Сотрудники правоохранительных органов ищут водителя иномарки, который напал на пешехода под Санкт-Петербургом и забрал у него четыре миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов ищут водителя иномарки, который напал на пешехода под Санкт-Петербургом и забрал у него четыре миллиона рублей.

В полиции отмечают, что данный инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, в населенном пункте Пески. Пострадавший сообщает, что возле него неожиданно остановилась иномарка, а затем из нее вышел незнакомец и начал избивать его. Потом злоумышленник вытащил из сумки потерпевшего крупную сумму денег и скрылся с места преступления.

По словам обворованного мужчины, преступник передвигался на серебристой Toyota Camry с номерами Ленинградской области. Согласно предварительной информации, машину в последний раз видели на КАД – она направлялась в сторону Пулковского.

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