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По улицам Серпухова гуляет загадочный мужчина в чёрной маске

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Жительница Серпухова рассказала в соцсетях о встрече с неизвестным мужчиной, чьё лицо было закрыто непрозрачной чёрной маской. Согласно её словам, ког

Жительница Серпухова рассказала в соцсетях о встрече с неизвестным мужчиной, чьё лицо было закрыто непрозрачной чёрной маской.

Согласно её словам, когда она проходила в районе парка Олега Степанова, мужчина начал идти вслед за ней, всё время что-то бормоча себе под нос. Никаких подозрительных действий он не предпринимал, ничего в отношении женщины не сказал и не сделал, поэтому она отделалась лишь полученными неприятными впечатлениями.

В комментариях местные жители сообщили, что мужчина является довольно известной колоритной личностью. Его дом находится рядом с городским парком, в нём давно заколочены окна, и мужчина скрывает то, что там происходит.

Несмотря на это, в преступлениях какого-либо рода мужчина никогда замечен не был.

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