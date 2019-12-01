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По делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты

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В конце ноября в СМИ появилась информация об убитом в Екатеринбурге 9-летнем мальчике. В преступлении подозреваются его родители. Как сообщается, маль

В конце ноября в СМИ появилась информация об убитом в Екатеринбурге 9-летнем мальчике. В преступлении подозреваются его родители.

Как сообщается, мальчик погиб от асфиксии ещё в конце октября. Одной из версий, по которой родители могли пойти на преступление, предполагается их нахождение в секте. Отмечается, что в квартире были обнаружены плетки и Библия.

Недавно стало известно ещё об одной участнице преступления — 48-летней Земфире Гайнуллиной. Непосредственно в убийстве она участие не принимала, но, по некоторым сведениям, она в течение двух дней пыталась «вернуть дух в тело». Когда этого не произошло, мальчик был закопан в лесопарке у озера.

Земфира является главой секты «Ученики Христа», на вопрос о своём образовании она сообщила, что является «учеником Бога», и что не живёт в этом мире. Себя она называет Фамарь, сообщив, что её так назвал Господь. Свою деятельность она начала вести с 2012 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

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