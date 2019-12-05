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Платежи за коммунальные услуги декабря придется сделать до Нового года

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В Московской области из-за новогодних праздников оплатить счета по коммунальным услугам за декабрь нужно будет уже в этом месяце. Жителям Подмосковья

В Московской области из-за новогодних праздников оплатить счета по коммунальным услугам за декабрь нужно будет уже в этом месяце.

Жителям Подмосковья следует оплатить ЖКУ за прошлый месяц до 10 декабря. Сделать это нужно как можно скорее, так как по причине продолжительных праздников в январе 2020 года новая квитанция за жилищно-коммунальные услуги придет уже 28 декабря.

Представители подмосковных коммунальных служб предупреждают жителей региона, что оплаты за ноябрь, которые были сделаны уже после 10 декабря, скорее всего, не будут учтены вовремя, поэтому соответствующая плата может быть продублирована в платежке за текущий месяц.

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