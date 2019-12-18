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Петербургский бизнесмен купил у мошенника пластмассовую черную икру за 234 тыс. рублей

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В один из отделов полиции Санкт-Петербурга обратился 51-летний предприниматель, занимающийся продажей морских продуктов и купивший у мошенника муляж ч

В один из отделов полиции Санкт-Петербурга обратился 51-летний предприниматель, занимающийся продажей морских продуктов и купивший у мошенника муляж черной икры.

Согласно словам потерпевшего, осенью ему позвонил неизвестный мужчина и сделал предложение по покупке черной икры на реализацию по относительно низкой цене. Предприниматель встретился с продавцом в своем офисе, чтобы попробовать товар. Убедившись в его качестве, бизнесмен заказал партию стоимостью 234 000 рублей.

Вскоре на улице Лени Голикова состоялась сделка, в рамках которой покупатель забрал почти три десятка пластиковых контейнеров у мошенника. На этот раз он не стал дегустировать качество черной икры. Неделю назад предприниматель решил попробовать купленный товар и заметил, что вместо икры в емкостях лежат полимерные шарики. В полиции начали проверку по факту случившегося.

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