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Палеонтологи обнаружили в Канаде самое древнее свидетельство родительской любви

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Исследователям удалось найти в Канаде наиболее древнее доказательство проявления любви родителей к своему потомству. В опубликованной недавно научной

Исследователям удалось найти в Канаде наиболее древнее доказательство проявления любви родителей к своему потомству.

В опубликованной недавно научной статье рассказывается о том, что трогательная находка была совершена на островке Кейл-Бретон, расположенном в Новой Шотландии. Речь идет об останках варанопид, обнаруженных во внутренней части дерева. Когда они тщательно изучили их, то заметили, что взрослый ящер погиб, укрывая своего детеныша конечностями и хвостом.

Согласно словам палеонтологов, возраст окаменелостей превышает 300 миллионов лет. Они добавили, что эти древние ящеры, скорее всего, организовали гнездо в корнях деревьев, где их в итоге настигла какая-то опасность.

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