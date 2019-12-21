Основа богатства наций – человеческий капитал

Есть множество различных мнений о том, что является основной движущей силой развития человечества – возрастающие потребности людей, классовая борьба, стихийный бедствия, божественный замысел, появление новых знаний и т. д.

Многие убеждены, что в данный момент наиболее значимой силой признается развитие человеческого капитала – ведь уделяющие максимум внимания образованию и здоровью людей государства имеют значительное население и довольно выгодное экономическое положение на мировой арене.

Однако известные ресурсы увеличения человеческого капитала постепенно иссякают. Так, близок к концу рост численности населения – что в свою очередь приведет к остановке пополнения ресурса явного знания. В настоящее время во многих развитых странах замирает и даже начинает постепенно уменьшаться процент людей, имеющих высшее образование.

Пока одни ресурсы исчерпываются, увеличивается доля использования других. Здесь крайне важно своевременно переобучать сотрудников – ведь технологии развиваются крайне стремительно. Подчас те люди, около тридцати лет назад получившие высшее образование, не полноценно применяют различные технологии. Между тем, близится новая революция, которая будет биомедицинской – она потребует более глобального обновления знаний.

Существенные перспективы вполне способно дать развитие инклюзивного типа. Человечество движется вперед словно единая система – поэтому увеличение человеческого капитала в более отсталых государствах положительно отразится на производительности труда в остальных частях света.

Самым сложным вопросом считается совершенствование искусственного интеллекта. Ставится вопрос, останется ли необходимость в людях, если им на смену придут микрочипы? Они довольно давно работают на конвейерных производствах – возможно в дальнейшем начнут управлять автотранспортом, лечить нас, воспитывать детей и т. д. Бесспорно, далеко не факт, что будущее будет именно таким – однако пора задуматься о вероятных изменениях. Каким образом научить ИИ уважать человека, если вся наша известная история – кровопролитная борьба?

Важнейшая проблема России – почему мы живем существенно хуже других развитых стран, если имеет один из богатейших человеческих капиталов и огромные природные ресурсы.

Недавно один из фондов подвел итог конкурса на тему человеческого капитала – поступило 544 заявки, что свидетельствует об актуальности данного вопроса. После проведения экспертизы поддержали 53 проекта.

Следовательно, в ближайшие годы указанная оценка человеческого капитала станет одной из наиболее обсуждаемых в сфере социально-экономического развития.

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