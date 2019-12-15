Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Опубликованы первые «живые» фотографии камеры Samsung Galaxy S11+

Дата:
В Сети была опубликована первая фотография камеры нового смартфона от Samsung Galaxy S11+. Изображение было опубликовано известным инсайдером Ice Univ

В Сети была опубликована первая фотография камеры нового смартфона от Samsung Galaxy S11+. Изображение было опубликовано известным инсайдером Ice Universe.

Ранее уже сообщалось, что основной модуль камеры будет иметь разрешение 108 Мп. Также известно, что стандартная версия Galaxy S11 получит датчик изображения Samsung ISOCELL Bright HMX. Версия S11+ получит эксклюзивный датчик разработки Samsung, также с разрешением 108 Мп и другим оптическим форматом.

Теперь же со слов инсайдера стало ясно, что в основном датчике S11+ будет объединение информации о полученном изображении сразу из 9 пикселей, что значительно улучшит качество картинки, снизит шум и добавит яркость и детализацию. Таким образом, камера позволит сделать снимки разрешением 12 Мп и размером пикселя 2,4 мкм.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Новый iPhone с поддержкой 5G может иметь низкий спрос
  2. В Mac Pro установлены самые дешевые модули памяти
  3. В России презентована линейка ультрабюджетных кнопочных телефонов

Эти новости могут вас заинтересовать

На смартфон LG V30s установят в два раза больше памяти

Глава Intel продал акции компании, зная о наличии уязвимостей в процессорах

Брат Пабло Эскобара показал гибкий смартфон за 349 долларов

Samsung анонсировала спецверсию Galaxy S10+ Olympic Games Edition

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках