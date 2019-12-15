Опубликованы первые «живые» фотографии камеры Samsung Galaxy S11+

В Сети была опубликована первая фотография камеры нового смартфона от Samsung Galaxy S11+. Изображение было опубликовано известным инсайдером Ice Universe.

Ранее уже сообщалось, что основной модуль камеры будет иметь разрешение 108 Мп. Также известно, что стандартная версия Galaxy S11 получит датчик изображения Samsung ISOCELL Bright HMX. Версия S11+ получит эксклюзивный датчик разработки Samsung, также с разрешением 108 Мп и другим оптическим форматом.

Теперь же со слов инсайдера стало ясно, что в основном датчике S11+ будет объединение информации о полученном изображении сразу из 9 пикселей, что значительно улучшит качество картинки, снизит шум и добавит яркость и детализацию. Таким образом, камера позволит сделать снимки разрешением 12 Мп и размером пикселя 2,4 мкм.