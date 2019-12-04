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Ольга Бузова и Лолита удивили поклонников «голыми» нарядами на мероприятии

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3 декабря состоялась церемония премии «Золотой хит», которую посетили множество российских звёзд. Наибольшее внимание, по всеобщему мнению,

3 декабря состоялась церемония премии «Золотой хит», которую посетили множество российских звёзд. Наибольшее внимание, по всеобщему мнению, привлекли Ольга Бузова и Лолита своими нарядами.

Бузова и вовсе сменила свой наряд практически сразу после появления — она пришла в красном бальном платье длиной до пола, но практически сразу же отправилась в гримёрную, откуда вышла уже в облегающем боди с бахромой и стразами, и в колготках в сеточку.

56-летняя Лолита, бывшая на вечере ведущей вместе с Николаем Басковым, появилась в не менее откровенном наряде, что, впрочем, лишь подчеркнуло то, как она похорошела после развода. На певице был чёрный полупрозрачный комбинезон от модельера Игоря Гуляева.

Для некоторых наряды звёзд стали очередным поводом для выражения недовольства и критики. Однако поклонники, наоборот, были в восторге, а эксперт по стилю Елена Бестави и вовсе заявила, что костюмы артистов для сцены весьма уместны, ведь именно здесь они могут самовыражаться так, как пожелают.

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