Что вам приходит на ум при слове «Япония»? Сакура, гейша, Фудзияма, харакири, сеппуку, самурай… Стоп! Японская культура очень богата и самобытна, а самурай является одним из символов этой великой страны.

Воины запада и востока

Первые упоминания о самураях датируются 12 веком. Японская военная эпопея создавалась именно аристократами из страны восходящего солнца. Сами самураи отводили учению и образованию несущественную роль в своей жизни. Главным для них было военное ремесло. Аристократы, в полной мере, считали самураев грубыми и неотесанными людьми. Огромное количество самураев являлась выходцами с востока острова Хонсю, и отношение со стороны к ним было, как к нецивилизованным людям. Многие из них занимались пахотными работами, а некоторые охраняли владения феодалов. Чуть большим почетом и уважением пользовались самураи с запада Японии (Кансай). Они даже принимали участие в торговле со своим главным соседом – Китаем, неплохо себя проявляли в искусстве.

Трансформация самурайского образа

Яркими чертами самурайской культуры (времен ранних гунки) считались скромность, правдивость, порядочность и неприхотливость в быту. Самураев объединяли не родственные узы, а экономические связи, наряду с географическими. Преданность сюзерену была незыблемой. Личные интересы оказывались вторичны.

Удивительно, но особое место в образе самураев отводилось проигравшей стороне. Для японской культуры характерен образ молодого человека по имени Ёсицун. История поступка этого храброго война начертана трагическим финалом, которому он и обязан тем, что его называют «героем». Проиграв сражение, он убил всю свою семью, а затем расстался со своей жизнью. Такое поведение в японском мировоззрении заслуживает прославления и уважения.

К кодексу чести самураев смело можно отнести – непоколебимость, бесстрашие, доблесть и самоотверженность. Во время практически столетней гражданской войны в Японии не было создано, каких либо произведений, из которых мы можем проследить за дальнейшей эволюцией облика самурая. Однако, сохранились постулаты и заповеди отдельных кланов и групп. Когда Японию сотрясали междоусобные войны, в кредо самураев произошли большие перемены, – они стали более прагматичными. Главным для них являлась цель победить, причем, неважно каким путем. Измена и подлость вовсе не порицались, а наоборот восхвалялись. Пошатнулась также незыблемая доселе верность своему феодалу. Это послужило поводом сформулировать новые правила служения.

Мир, воцарившийся в Японии после ведения гражданской войны на целых 250 лет, стал губительным для самураев. Медленно, но верно, оно направилось к своему краху. Феодалы, расслабленные миром, стали пренебрегать своими обязанностями перед вассалами. Стало непонятно, к чему теперь преданно подчиняться сюзерену? К концу 19 века Япония вновь стала императорской страной. Страна открылась Западу. Самураев начали стыдиться, они больше не считались полноценными людьми.

Время не стоит на месте. Уже давно нет на свете самураев, но память о них жива до сих пор. В одном из главных японских трактатов утверждается тот факт, что эти воины повлияли практически на всю культуру Японии. По сей день, образ японского воина-самурая является неким эталоном поведения и символом успеха для каждого японца. Самурайские традиции живы в каждом японце, по ним снимаются фильмы, выходят в свет книги об этих храбрых воинах. Самураи – один из главных узнаваемых брендов страны восходящего солнца. Как бы кто ни относился к этим светским феодалам, невозможно обозначить их светский образ.