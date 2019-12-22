Новый ультразвуковой датчик UltraSense делает любую поверхность сенсорной

Специалисты компании UltraSense Systems создали ультразвуковой датчик, способный превратить любую поверхность в сенсорную.

Для работы устройства подходят такие поверхности, как пластик, дерево, металл, стекло, а также другие материалы. Отмечается, что датчик обладает крохотными размерами, и его появление может произойти в следующем году в некоторых устройствах.

По словам разработчиков, датчик позволяет создать смартфоны с полным отсутствием кнопок и сенсорные экраны из простых дисплеев. Кроме того, благодаря разработке, можно создать мебель с сенсорными вставками.

Отмечается, что датчик работоспособен и при загрязнении, затрачивает очень мало энергии и способен функционировать без отдельного процессора и специальных перчаток.