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ТЕХНОЛОГИИ

Новый ультразвуковой датчик UltraSense делает любую поверхность сенсорной

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Специалисты компании UltraSense Systems создали ультразвуковой датчик, способный превратить любую поверхность в сенсорную. Для работы устройства подхо

Специалисты компании UltraSense Systems создали ультразвуковой датчик, способный превратить любую поверхность в сенсорную.

Для работы устройства подходят такие поверхности, как пластик, дерево, металл, стекло, а также другие материалы. Отмечается, что датчик обладает крохотными размерами, и его появление может произойти в следующем году в некоторых устройствах.

По словам разработчиков, датчик позволяет создать смартфоны с полным отсутствием кнопок и сенсорные экраны из простых дисплеев. Кроме того, благодаря разработке, можно создать мебель с сенсорными вставками.

Отмечается, что датчик работоспособен и при загрязнении, затрачивает очень мало энергии и способен функционировать без отдельного процессора и специальных перчаток.

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