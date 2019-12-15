Новый iPhone с поддержкой 5G может иметь низкий спрос

В следующем году компания Apple собирается начать продажи iPhone 12 с поддержкой 5G.

Однако, как считают аналитики, продажи устройства могут оказаться весьма низкими. Впрочем, дело тут не в самом iPhone или компании, а в сети. На данный момент американские операторы занимаются развёртыванием сетей пятого поколения, а это требует достаточно продолжительное время.

В связи с этим покупатели будут весьма осторожны с приобретением нового устройства, и продлится это до тех пор, пока 5G-сети не начнут стабильную работу по всей стране.

Ранее сообщалось, что к 2024 году смартфоны с поддержку сетей пятого поколения будут иметь лишь половина американцев. А, согласно ещё одном опросу, проведённому в сентябре, лишь 23% владельцев iPhone перейдут на версию с поддержкой 5G.