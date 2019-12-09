Новые шведские истребители загримировали под российские Су-57

В Швеции прошли тесты новейших истребителей JAS-39E Gripen E, камуфляж которых оказался очень похож на расцветку российских Су-57.

В настоящий момент неясно, станут ли военно-воздушные силы страны применять это сочетание тонов на серийных образцах самолетов, так как сейчас оно используется только на прототипах. Следует отметить, что ранее камуфляж российских истребителей был скопирован американцами – они «разукрасили» в соответствующие цвета свои F-16, которые сыграли роль условного врага на военных маневрах.

Что касается новых самолетов РФ, то сравнительно недавно для них был подготовлен третий вариант защитного камуфляжа – речь идет о комбинированной раскраске. Следует отметить, что с помощью него конструкторам удалось заметно повысить незаметность Су-57.