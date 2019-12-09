Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Новые шведские истребители загримировали под российские Су-57

Дата:
В Швеции прошли тесты новейших истребителей JAS-39E Gripen E, камуфляж которых оказался очень похож на расцветку российских Су-57. В настоящий момент

В Швеции прошли тесты новейших истребителей JAS-39E Gripen E, камуфляж которых оказался очень похож на расцветку российских Су-57.

В настоящий момент неясно, станут ли военно-воздушные силы страны применять это сочетание тонов на серийных образцах самолетов, так как сейчас оно используется только на прототипах. Следует отметить, что ранее камуфляж российских истребителей был скопирован американцами – они «разукрасили» в соответствующие цвета свои F-16, которые сыграли роль условного врага на военных маневрах.

Что касается новых самолетов РФ, то сравнительно недавно для них был подготовлен третий вариант защитного камуфляжа – речь идет о комбинированной раскраске. Следует отметить, что с помощью него конструкторам удалось заметно повысить незаметность Су-57.

Новости по теме:

  1. Кадыров считает развал СССР «невиданным в истории ударом» по России
  2. В Санкт-Петербурге была похищена женщина на глазах у своей 11-летней дочери
  3. В следующем году в Подмосковье изменится форма обеспечения питанием беременных женщин

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Польше похвастались возможностью «похоронить» планы России по удержанию морских путей

В Ленобласти две несовершеннолетние девушки пострадали от рук насильников

Анна Седокова посоветовала не общаться с парнями на 10 лет старше

В Смоленске на улице Шевченко произошла жёсткая авария

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках