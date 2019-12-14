Ничуть не постаревшая 48-летняя вегетарианка обманула модельное агентство

Британка Виктория Фезерстоун Пирс, несмотря на свои 48 лет, все еще выглядит как 20-летняя девушка. В результате ей даже удалось обмануть модельное агентство.

Жительница британской столицы отметила, что около 15 лет назад стала вегетарианкой и сейчас чувствует себя лучше, чем в 20-летнем возрасте. Она добавила, что использует только ту косметику и крема, которые не были протестированы на животных. Пирс уверяет пользователей, что никогда не колола в лицо ботокс.

Недавно британка смогла провести вокруг пальца модельное агентство, которое искало молодую девушку для съемки рекламы. Им требовалась женщина моложе 38 лет. Пирс удалось получить эту роль, соврав о своем возрасте. Потом она все же рассказала правду, чем сильно удивила своих работодателей.