Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Ничуть не постаревшая 48-летняя вегетарианка обманула модельное агентство

Дата:
Британка Виктория Фезерстоун Пирс, несмотря на свои 48 лет, все еще выглядит как 20-летняя девушка. В результате ей даже удалось обмануть модельное аг

Британка Виктория Фезерстоун Пирс, несмотря на свои 48 лет, все еще выглядит как 20-летняя девушка. В результате ей даже удалось обмануть модельное агентство.

Жительница британской столицы отметила, что около 15 лет назад стала вегетарианкой и сейчас чувствует себя лучше, чем в 20-летнем возрасте. Она добавила, что использует только ту косметику и крема, которые не были протестированы на животных. Пирс уверяет пользователей, что никогда не колола в лицо ботокс.

Недавно британка смогла провести вокруг пальца модельное агентство, которое искало молодую девушку для съемки рекламы. Им требовалась женщина моложе 38 лет. Пирс удалось получить эту роль, соврав о своем возрасте. Потом она все же рассказала правду, чем сильно удивила своих работодателей.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Учёные провели исследование по выяснению самой привлекательной части женской груди
  2. Шарапова приняла участие в съемках «Утреннего шоу» с Энистон и Уизерспун
  3. В Серпухове фестиваль «Зима в Подмосковье» начнется в субботу

Эти новости могут вас заинтересовать

Имя имеет огромное влияние на жизнь человека

Заворотнюк выписали из московской больницы

На левом берегу Новосибирска горит склад около «Ленты»

Ученые: 1 из 12 жителей США — гомосексуалист

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках