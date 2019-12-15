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Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка выставили на торги

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Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова было выставлено на торги по банкротству. Об этом стало известно со слов источника,

Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова было выставлено на торги по банкротству. Об этом стало известно со слов источника, близкого к окружению бизнесмена.

Так, на торги отправлены два объекта недвижимости общей площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Один из них — двухъярусная квартира, находящаяся в Заречье в жилом комплекте «Тихомирово». Её начальная стоимость составляет 65 миллионов рублей. Также на торги отправлен земельный участок в Сколково, с начальной стоимостью около 50 миллионов рублей.

Тельман Исмаилов, а также два его брата, Рафик и Вагиф, обвиняются в организации двойного убийства. Они при помощи наёмника расправились с Владимиром Савкиным, владельцем торговых комплексов, и Юрией Брилевым, учредителем «Люблино-моторс», после чего избавились от тела. Рафик Исмаилов находится под стражей, а Вагиф скрывается за границей. Сам Тельман был заочно арестован.

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