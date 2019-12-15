Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка выставили на торги

Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова было выставлено на торги по банкротству. Об этом стало известно со слов источника, близкого к окружению бизнесмена.

Так, на торги отправлены два объекта недвижимости общей площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Один из них — двухъярусная квартира, находящаяся в Заречье в жилом комплекте «Тихомирово». Её начальная стоимость составляет 65 миллионов рублей. Также на торги отправлен земельный участок в Сколково, с начальной стоимостью около 50 миллионов рублей.

Тельман Исмаилов, а также два его брата, Рафик и Вагиф, обвиняются в организации двойного убийства. Они при помощи наёмника расправились с Владимиром Савкиным, владельцем торговых комплексов, и Юрией Брилевым, учредителем «Люблино-моторс», после чего избавились от тела. Рафик Исмаилов находится под стражей, а Вагиф скрывается за границей. Сам Тельман был заочно арестован.